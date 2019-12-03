Вчера вечером в Центральную больницу нефтяников Баку был доставлен 74-летний известный азербайджанский актер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Рафаэль Дадашев.

В данное время его состояние стабильное, сообщил Trend главврач больницы Гусейн Шахмалыев, передает Day.Az.

"Рафаэль Дадашев был доставлен к нам вчера вечером. Лежит в кардиологическом отделении с диагнозом постинфарктного кардиосклероза и хронической обструктивной болезни лёгких. В настоящее время состояние стабильное. В данное время находится в интенсивном блоке, сегодня вечером или завтра утром будет помещен в палату", - сказал Гусейн Шахмалыев.