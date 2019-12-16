Впервые открываются регулярные автобусные маршруты в освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы.

Об этом сказала в понедельник Trend глава пресс-службы Госагенства автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По ее словам, с 17 декабря в Джоджуг Марджанлы начнут курсировать автобусы из Гянджи, Сумгайыта и Мингячевира: "Первый рейс запланирован на 17 декабря. Автобус будет отбывать из Гянджи в 10:30. Маршрут будет пролегать через Евлах, Агджабеди, Бейлаган, Горадиз".

Аллахъярова добавила, что автобусы рейса Мингячевир-Джоджуг-Марджанлы будут отходить в 09:00, маршрут будет проходить через Евлах, Барду, Агджабеди, Бейлаган, Физули. Из Сумгайыта автобусы будут отправляться в Джоджуг Мардджанлы в 08:30. Маршрут будет проходить через Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бахрамтепе, Дашбурун, Ахмедбейли, Горадиз.

Протяженность маршрута Гянджа-Джоджуг Марджанлы - 268 км, Мингячевир-Джоджуг-Марджанлы - 247 км, Сумгайыт-Джоджуг-Марджанлы - 363 км.

Отметим, что в селе Джоджуг Марджанлы проживают 508 человек.