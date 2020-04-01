В Азербайджане тысячам людей выплатят по 250 AZN в связи с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Азербайджана "Об оплате труда волонтеров и сотрудников частных медучреждений, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией", подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Согласно документу, волонтерам и сотрудникам частных медицинских учреждений, привлеченных в той или иной степени к борьбе с коронавирусной инфекцией, с 1 апреля будет выблачиваться ежемесячная премия в размере 250 манатов.

Кроме того, с 1 апреля начнется выплата надбавок для врачей и других сотрудников медицинской сферы, которая была назначена им ранее. Отметим, что эти надбавки составляют от 3 до 5 размеров заработной платы этих сотрудников.