https://news.day.az/society/1219755.html Названа причина дефицита масок в Азербайджане
Названа причина дефицита масок в Азербайджане
Сегодня в Азербайджане наблюдается дефицит масок, но эта проблема коснулась не только нашей страны, но и всего мира, сообщает Day.Az со ссылкой на главу пресс-службы Кабинета Министров Ибрагима Мамедова.
По его словам, причина возникновения этого дефицита связана с растущим спросом на маски.
"Сегодня в Азербайджане наблюдается геометрический рост числа коронавирусных инфекций", - добавил Ибрагим Мамедов.
Чиновник Кабинета министров надеется, что если до 20 апреля ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, то ограничения будут сняты.
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