Названа причина дефицита масок в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане наблюдается дефицит масок, но эта проблема коснулась не только нашей страны, но и всего мира, сообщает Day.Az со ссылкой на главу пресс-службы Кабинета Министров Ибрагима Мамедова.

По его словам, причина возникновения этого дефицита связана с растущим спросом на маски.

"Сегодня в Азербайджане наблюдается геометрический рост числа коронавирусных инфекций", - добавил Ибрагим Мамедов.

Чиновник Кабинета министров надеется, что если до 20 апреля ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, то ограничения будут сняты.