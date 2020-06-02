https://news.day.az/society/1240515.html Управление образования приостановило прием граждан
Управление образования приостановило прием граждан
Центр приема граждан Управления образования по г. Баку приостановил работу до 15 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление.
В этот период обращения будут рассматриваться по телефону 012 599 12 22.
Граждане также могут написать и на электронные адреса Управления info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az.
Лица, не имеющие доступа к интернету, могут отправлять письма и другие документы через почтовый ящик при основном входе в Управление.
Официальную информацию рекомендуется прослеживать на сайте Управления www.baku.edu.gov.az и на его страницах в соцсетях.
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