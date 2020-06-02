Стало известно число абитуриентов, подающих заявления в вузы

Обнародовано число абитуриентов, претендующих на степень бакалавра высшего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по данным на 12.00 2 июня, заявления подали 78912 человек. По I-IV группам - 66308 абитуриентов (60572 - азербайджанский сектор, 5736 - русский).

По I группе подано 28034 заявлений (25663 азербайджанский сектор, 2371 - русский), по II группе 12516 (11265 азербайджанский сектор, 1251 русский), по III группе 20948 (19456 азербайджанский сектор, 1492 русский), по IV группе 4810 (3975 азербайджанский сектор, 590 русский).

В целом по V группе всего регистрацию прошли 50516 человек, 47218 из них выпускники азербайджанского сектора, 3398 - русского.

Отметим, что прием заявлений в высшие учебные заведения начался 12 мая. Прием электронных заявлений будет проводиться по интернету 5 июня до 23:59.