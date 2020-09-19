Бакинское метро может вновь закрыться?

"Пассажиров, пользующихся метро, просят соблюдать правила карантина. В противном случае это может создать условия для повторной остановки работы метро".

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Он сказал, что на всех станциях метрополитена встречаются пассажиры, которые соблюдают и не соблюдают правила карантина:

"Как сотрудники метрополитена, так и полицейские рекомендуют пассажирам носить медицинские маски на платформах в соответствии с назначением. Порядок использования медицинской маски заключается в защите верхних дыхательных путей. Если пассажир держит маску под подбородком или носит ее таким образом, что она не закрывает нос, это не имеет смысла. Она просто превращается в аксессуар.

Мы просим всех пассажиров носить маски не только на платформах, но и в поездах. Потому что отсутствие маски создает условия для распространения вируса. Это вызывает справедливое недовольство пассажиров, использующих маску", - сказал он.