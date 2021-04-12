https://news.day.az/society/1333518.html Умер преподаватель Азербайджанского университета культуры и искусств
Умер преподаватель Азербайджанского университета культуры и искусств
Скончался старший преподаватель кафедры "Cоциально-политические науки" факультета культурологии Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) Шохрат Ахмед оглу Исмаилов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Ш.Исмаилов скончался после продолжительной болезни. Он являлся отцом актера, преподавателя АГУКИ Руслана Исмаилова, адми.
"От имени руководства, профессорско-преподавательского состава АДМИУ выражаем глубокие соболезнования семье покойного, желаем ей терпения!
Аллах рехмет элесин!", - говорится в информации вуза.
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