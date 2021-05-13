В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

В Азербайджане 13 и 14 мая отмечают праздник Рамазан.

Священный месяц Рамазан мусульмане стали отмечать во втором году по календарю Хиджры (летоисчисление с 622 года).

Пост мусульман способствует душевной чистоте, здоровью, воздержанию от вредных привычек и благим деяниям на пути Аллаха. Благодаря посту, который является основой поклонения Аллаху, терпя голод и жажду, человек побеждает искушение.

История оруджлуга начинается со второго года Хиджры, когда в городе Медина пророк Мухаммед установил для мусульман месяц Рамазан.

Именно в одну из последних десяти ночей месяца Рамазан Аллах ниспослал мусульманам Коран.

Говорится, что случилось это событие в ночь с 23-го на 24-е или же в ночь с 26-го на 27-е. Эта ночь именуется "лайлати аль-Кадр" - сильная и могущественная ночь. В Коране об этой ночи говорится следующее: "Воистину, Мы низвели его (Священный Коран) в "лайлати аль-Кадр". А знаешь ли ты, что это - "лайлати аль-Кадр". "Лайлати аль-Кадр" лучше, чем тысяча месяцев! В эту ночь по разрешению Господа на Землю спускаются ангелы и "ар-рух" (ангел Джабраил). В каждом деле в эту ночь до рассвета устанавливается мир, спокойствие".

В течение месяца Рамазан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Оруджлуг не соблюдают только дети, больные, беременные, те, кто сражается на фронте, путешественники.

Длительность месяца составляет 29 или 30 дней, и зависит от лунного календаря. В Коране записано: "...Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нитка от чёрной на заре, потом соблюдайте пост. С ранней утренней зари и до захода солнца вы должны поститься и не прикасаться к своим жёнам, предаваясь благочестивым мыслям, творя молитву и читая Коран в мечетях и местах поклонения".

Оруджлуг существовал задолго до ислама. Еще древние арабы соблюдали пост во имя своих богов. Об этом сказано в Коране: "...Предписан вам пост так же, как он предписан тем, кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны!".

Оруджлуг завершается праздником Ид аль-Фитр (тюрк. "Ураза-байрам"). В этот день мусульмане совершают праздничную молитву (Ид намаз) и помогают бедным, выплачивая обязательную милостыню (закят аль-фитр). Когда дается фитра - помощь бедным, то учитываются все члены семьи.

С 1993 года праздник Рамазан отмечается в Азербайджане на государственном уровне.

Праздник Рамазан в этом году отмечается два дня - 13 и 14 мая.