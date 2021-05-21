https://news.day.az/society/1344656.html Минобразования Азербайджана и Фонд просвещения Турции подписали протокол о сотрудничестве - ФОТО
Минобразования Азербайджана и Фонд просвещения Турции подписали протокол о сотрудничестве - ФОТО
Между Министерством образования Азербайджана и Фондом просвещения Турции подписан протокол о сотрудничестве.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Протокол о сотрудничестве подписали министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и руководитель Фонда просвещения Турции Бирол Акгюн.
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