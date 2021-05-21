Минобразования Азербайджана и Фонд просвещения Турции подписали протокол о сотрудничестве

Между Министерством образования Азербайджана и Фондом просвещения Турции подписан протокол о сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Протокол о сотрудничестве подписали министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и руководитель Фонда просвещения Турции Бирол Акгюн.