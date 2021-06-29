Минэкологии о сокращении использовпния пластика

"Согласно изменениям в закон "Об охране окружающей среды", с 1 июля запрещен ввоз, производство, продажа пластиковых палочек для размешивания, вилок, ножей, ложек, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования. Целью принятия данного закона является замена пластмассы, предназначенной для одноразового использования, которая загрязняет окружающую среду, прибрежные полосы, пляжи, речные бассейны, леса и другие природные территории".

Об этом АПА сообщил заведующий сектором отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев, передает Day.Az.

По его словам, одной из главных причин пандемии, инфекционных заболеваний является неправильное обращение с отходами, растущее с каждым днем количество этих отходов в окружающей среде, в которой мы живем.

По словам М.Набиева, уже несколько лет предприниматели ведут работу по импорту, производству и продаже изделий из такого материала в нашей стране.

"Для поддержки этих предпринимателей и обеспечения эффективности этой работы очень важно ограничить и поэтапно исключить из нашего использования одноразовую пластмассу, которая представляет серьезную угрозу для окружающей среды и природы. Мы все должны содействовать применению закона, о котором мы говорим, чтобы ускорить внедрение альтернатив на рынок".