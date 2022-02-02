Еще одна школа в Баку переходит на онлайн-обучение

С 3 февраля полная средняя школа №177 Наримановского района города Баку переходит на дистанционное обучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление образования, в связи с выявлением случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19) по решению Центра гигиены и эпидемиологии полная средняя школа №26 на 7 дней переведена с очного на дистанционное обучение.