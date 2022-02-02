https://news.day.az/society/1432185.html Еще одна школа в Баку переходит на онлайн-обучение
Еще одна школа в Баку переходит на онлайн-обучение
С 3 февраля полная средняя школа №177 Наримановского района города Баку переходит на дистанционное обучение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление образования, в связи с выявлением случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19) по решению Центра гигиены и эпидемиологии полная средняя школа №26 на 7 дней переведена с очного на дистанционное обучение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре