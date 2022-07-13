История выдающейся личности без ретуши

Автор: Теймур Атаев

Рецензия на книгу "Основатель. Гасан Абдуллаев: ученый, организатор науки, президент Академии наук Азербайджана".

Память...Что есть память о человеке, который жил рядом с нами, творил, развивался? Разве это только воспоминания о нем? Вернее, так оно и есть, в общем-то. Но, быть может, параллельно это воспоминания о нас самих? О наших чувствах, которые мы испытывали возле этой личности, радовались вместе с ней или переживали (в том числе и за нее)?

Хотя, возможно, это воспоминания в целом о том времени, которые запечатлелись в нашей памяти нестираемыми гранями. Другое дело, с годами наше восприятие того или иного факта становится более полным, что ли. Или, скорее, цельным. Так как мы, приобретая жизненный опыт и знания, многое уже оцениваем далеко не через призму розовых очков. А потому иногда некоторые нюансы начинаем видеть в ином отсвете. В свете чего стараемся более дотошно разобраться в определенных жизненных моментах, которые ранее казались нам однозначными - каков же был реальный механизм того или иного действа? Почему произошло так, а не иначе? Без сомнений, не всегда копания такого рода радуют нас, а ряд аспектов просто потрясают (далеко не в радужном ключе). И мы вдруг осознаем, какой же тернистый жизненный путь прошли, скажем, наши родители.

Все эти мысли навеялись во время знакомства с книгой Севиндж ханум Багировой (доктор философии по истории) и Надыра Абдуллаева (доктор философии по физике) "Основатель. Гасан Абдуллаев: ученый, организатор науки, президент Академии наук Азербайджана", только-только увидевшей свет. Наверное, для немалого количества лиц название труда приоткрывает, о ком и о чем идет речь в этом исследовании. Хотя, к сожалению, вряд ли молодежь сегодняшнего дня в курсе того, а что вмещает в себя имя Гасана Абдуллаева? Что это была за личность? Каков его вклад в развитие науки, причем далеко не только советской, а и мировой?

Новая книга помогает проследить за всеми перипетиями жизнедеятельности этого уникального (давайте вещи называть своими именами!!!) человека. Человека талантливейшего, с широчайшей душой. Тем более что пишет о нем его дочь.

Возможно, после этой информации кто-то сразу окажется в уверенности о субъективном характере данного труда. Или, скажем, о его ангажированности. Но уже первые страницы книги однозначно демонстрируют ее документальный формат. В процессе же дальнейшего знакомства с "Основателем" ты просто убеждаешься, что все изложенное авторами (причем собранное по крупицам) основано исключительно на фактическом материале. Никаких эмоций. Абсолютно. Да, любовь дочери к отцу безгранична, и это не может не чувствоваться через странички. Но данная любовь - не слепа. И как раз таки именно сильная любовь, что отчетливо просматривается, двигала желанием Севиндж ханум познакомить широкую аудиторию не только с научно-организаторской деятельностью отца, но и раскрыть широту его души и взгляд на мир! Благо, в основе изложения - ранее неопубликованные архивные материалы, документы, воспоминания современников и многочисленных учеников Гасана Багировича. Впервые обнародованы неизвестные исторические факты, проливающие свет на его жизнедеятельность.

Физик найдет в этой книге то, что близко ему по научному направлению. Историк насладится прекрасно переданной атмосферой того времени. Философ уловит философскую направленность размышлений Гасана Абдуллаева. Социологу будет близко изучения взаимоотношений между людьми. Говоря иными словами, каждый увидит в книге ту векторность, что близка и интересна ему.

Талантливейший человек. Уже в 10-тилетнем (!) возрасте Г. Абдуллаев начал преподавать в качестве ассистента учителя математики в средней школе в родном Нахчыване. В 25 лет он - старший преподаватель физики Нахчыванского государственного педагогического института. Ну а затем наступает черед покорения Баку. Будучи сотрудником и аспирантом Института физики нефтяного направления, он связывает свою жизнь с полупроводниками. И несмотря на различного рода препоны, с которыми сталкивается в Институте, продолжает двигаться вперед, по праву заняв вскоре директорское кресло.

Но вновь перипетии, которые, однако, не помешали ему стать докторантом Ленинградского Физико-технического института (ЛФТИ). Работая над докторской диссертацией, Гасан Абдуллаев представил 56 чрезвычайно важных для электроники результатов.

Затем вновь Институт физики и его предложения (в должности директора) об организации первой лаборатории по ядерным исследованиям в Азербайджане, сектора радиационных исследований и др. Параллельно чему - приглашения для участия в различных конференциях мирового уровня в зарубежных странах. Авторы "Основателя" предоставляют очень интересную информацию о том, как в 1962 г. профессора Абдуллаева пытались похитить в Великобритании в дни Международной конференции по физике полупроводников в Эксетере. В целом, как раскрывается в книге, интерес к исследованиям Г. Абдуллаева имел место на протяжении всей его жизни, в свете чего ЦРУ длительное время вело досье на ученого с подробным перечнем его публикаций. Стало же об этом известным благодаря Джулиану Ассанжу и его Wikileaks.

С каким же интересом раскрываются новые страницы "Основателя". Читатель узнает столько нового. Скажем, о том, как в СКБ Института физики разрабатывались и изготовлялись приборы специального назначения по теме "Холод" - в направлении освоения космоса и применения в специальных биологических спутниках. Выполнение этих работ способствовало интенсивному развитию научных и прикладных исследований в области физики термоэлектричества. Мы узнаем о патентах изобретений Г. Абдуллаева, об интересе к его разработкам со стороны авторитетных научных центров и предприятий, в частности, знаменитой компании "XEROX". В качестве примера можно привести, что в 1970 г. Г. Абдуллаев запатентовал во Франции и Германии очередное изобретение "Semi-conductor device regulating a charging - circuit current" - управляемые полупроводниковые тиристоры.

Не может не вызвать восхищения тот факт, что среди зарубежных ученых и научных центров, сотрудничавших с проф. Г. Абдуллаевым и возглавляемым им Институтом физики, солиднейшие структуры США, Канады, Германии и др. стран, включая Гарвардский университет, Центр термофизических исследований университета Пурду в штате Индиана, Национальную лабораторию ядерных исследований в Теннеси (США), Центр физических исследований в Женеве (Cologny), Лондонский институт физики в Белгрэйвии и т. д. многие другие.

Что касается вклада Гасана Абуллаева в мировую науку, данные об этом можно отчасти почерпнуть, в том числе, из вступительного слова к книге почётного президента НИЦ "Курчатовский институт", академика РАН Евгения Велихова. Который признает, что начатые Г. Абдуллаевым "исследования в области полупроводников и полупроводниковых преобразователей были им затем развиты и легли в основу первых лазерных дисков, современных компьютеров, мобильной связи и интернета, и многого другого. По словам академика, научные достижения Г. Абдуллаева до сих пор актуальны, в частности, в области производства электронных чипов и диодов с управляемой памятью, создания новой космической техники. Можно и далее цитировать Е. Велихова, но лучше ознакомиться с трудом напрямую. И тогда многое из сказанного им будет более понятным и доступным для понимания. Лишь добавим, что благодаря научным достижениям Г. Абдуллаева мировая техника, основанная на полупроводниках, начала интенсивно миниатюризироваться, став более легкой, мобильной и комфортной.

Авторы обращают внимание и на то, что развивать современную науку, равно как и технику, возможно лишь на чистейших кристаллах. Именно поэтому Г. Абдуллаев ставил перед собой задачу - вырастить кристаллический селен высокой чистоты, то есть монокристалл, который ранее даже не существовал в природе. Ученый вместе со своими учениками достиг поставленной цели, тем самым открыв широкие перспективы для всей мировой электроники.

А у себя на родине - в Азербайджане - Г. Абдуллаев, как фиксируется в "Основателе", совершил Hi-Tech-революцию, можно сказать, создав свою "Силиконовую долину" в рамках Института физики АН, ставшего первым научно-исследовательским и производственным центром разработки новых технологий и флагманом академической науки. На базе Института по его инициативе были созданы первые лаборатории "Биофизики мозга". Организовал он и первую в республике кафедру астрофизики, и первые научно-ислледовательские институты в области микроэлектроники, а также, рискуя многим в условиях СССР, основал при НИИ первые СКБ - полу-капиталистические технопарки для реализации инновационных проектов в этом направлении. Синтезом же всего этого стали космические исследования, оказавшиеся одними из высших достижений науки и человечества в целом. Фундаментальные исследования в области космоса и астрофизики, начало которым положил Г. Абдуллаев, до сих пор являются эталонными.

Мало того, с 1970-х годов в Академии наук Азербайджана, президентом которой Г. Абдуллаев был с 1970 по 1983 гг., начинают строить экспериментальные установки, исследуя возможности использования солнечной, ветряной и геотермальной энергий, имеющихся в Республике. Проект, который Абдуллаев начал развивать в Азербайджане, стал особенно популярным в XXI веке, как тема альтернативной энергетики, которая тогда ещё так не называлась. В бытность Г. Абдуллаева президентом АН Азербайджана в Баку родился первый и единственный в мире академический Центр по исследованию природных ресурсов Земли средствами космической техники.

Также в книге высвечивается душевность Г. Абдуллаева. Столкнувшись в свое время со сложностями в реализации своих научных идей, ученый создавал все условия для роста талантливых сотрудников, направлял их в престижные командировки, поддерживал все начинания, где чувствовалось новаторство.

Наверное, здесь уже можно остановиться, чтобы не утомлять читателя. И к тому же значительно интереснее сделать собственные выводы о замечательной личности, каковой был Гасан Абдуллаев - Человек и Ученый с заглавных букв.

Лишь добавим, что Севиндж ханум привнесла в труд еще один значимый оттенок - приоткрыла внутренний мир Г. Абдуллаева. К примеру, любовь к музыке, в которой он "чувствовал присутствие мистической энергии, пронизывающей все сущее. Ученый не сомневался - связь между наукой и музыкой более тесна, чем можно это предположить". Как вспоминает дочь, в репертуаре Г. Абдуллаева были мелодии многих народов, и звучали они на национальных инструментах - в Казахстане на домбре, в России на балалайке, в Грузии на пандуре, на мероприятииях с немецкими коллегами он играл на аккордеоне. При этом ученый не чурался на празднествах исполнять оперные арии или танцевать. Очень бережно и трогательно С. Абдуллаева описала отношение отца к самым близким и любимым, его преданность друзьям.

Хотелось бы выразить надежду, что с трудом "Основатель" ознакомятся как можно больше читателей. Ведь излагаемое в нем - это не только глубокая история развития науки как в Азербайджане, так и в мире, но и реальная история Азербайджанской Республики.