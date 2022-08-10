В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 534 случая заражения коронавирусом, 526 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

6 человек скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 803 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 790 193 человек вылечились, 9 968 скончались, число активных больных - 3 196.

За прошедшие сутки проведено 4 587 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 080 772 теста.