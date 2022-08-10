https://news.day.az/society/1486106.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 534 случая заражения коронавирусом, 526 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
6 человек скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 803 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 790 193 человек вылечились, 9 968 скончались, число активных больных - 3 196.
За прошедшие сутки проведено 4 587 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 080 772 теста.
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