Как digital-агентство выпускника БГУ помогает стартапам по всему миру

Сегодня мы поговорили с экспертом по маркетингу, основателем digital-агентства полного цикла AYEP'S Владимиром Ластенко. Он родился и вырос в Азербайджане, закончил Бакинский государственный университет, а сейчас управляет бизнесом в России и Франции, помогая предпринимателям создавать и продвигать стартапы в разных странах.

- Владимир, расскажите, в каких направлениях работает AYEP'S?

- Мы работаем с 2009 года, и сейчас у нас 3 основных направления: маркетинг, дизайн и разработка. Я курирую всю коммерческую деятельность агентства и полностью руковожу маркетингом. Моей главной экспертизой является создание и внедрение стратегии продвижения.

- Каков рынок компании? Насколько востребован ваш бизнес сейчас?

- Бизнес-агентства становятся востребованнее с каждым годом, ведь технологии все больше проникают в жизни людей. Наш основной рынок сегодня - СНГ и Западная Европа, но мы стремимся переключиться на западные рынки, потому что западная философия и образ жизни ближе нам по духу.

- Владимир, кто ваши основные клиенты?

- Наши ключевые клиенты сегодня - стартапы. Мы помогаем им с первого дня и оказываем полный перечень услуг, начиная с помощи с выбором названия и создания логотипа, заканчивая разработкой маркетинговой стратегии и самого продукта. Среди клиентов компании есть и крупные международные бренды: мы делали несколько сайтов для компании Bayer, помогали им разработать маркетинговую стратегию для их флагманского продукта - Бетанала.

- Чем занимаетесь в компании лично вы?

- На мне вся коммерческая деятельность компании - в том числе подписание договоров с клиентами и подрядчиками, контроль финансов и маркетинга. Я отвечаю за продвижение как нашего агентства, так и компаний наших клиентов: составляю план действий, анализирую конкурентов, исследую рынки, управляю командой и координирую ее работу.

- Какими еще крупными проектами вы занимались и как опыт, который вы тогда получили, помогает вам сейчас?

- У нас в портфолио довольно много крупных и успешных проектов. Как я уже говорил, мы сотрудничали с компанией Bayer, создали маркетинговую кампанию для швейцарского криптостартапа ZiChain, который привлек инвестиции на сумму более 5 миллионов евро, продвинули стартап VeglifeFood, ставший компанией №1 на российском рынке доставки готовой вегетарианской еды. У нас есть еще и свой стартап - Nice3D. Благодаря ему мы стали резидентами Франции, получив визу France Tech, попали в крупный французский инкубатор Creative Valley. Проект пока на начальной стадии развития, но я уверен, что через несколько лет мы сможем более подробно рассказать о его успехах.

- Какие стартапы вы продвинули в России и как? Расскажите о нескольких кейсах.

- В России узнаваем Veglifefood и Nunicho - эта корейская компания создает системы обогрева для полов. Для Nunicho мы сделали проект под ключ: создали сайт, логотип, дизайн упаковки, разработали маркетинговую стратегию для российского рынка. После того, как из России ушли некоторые европейские производители, Nunicho стал брендом №1 в своей нише на российском рынке.

- Почему решили вести бизнес во Франции?

- Одно из ключевых направлений нашей компании - продвижение стартапов. Россия не так перспективна для тех, кто открывает стартапы, как Европа, поэтому в 2021 году мы решили вести бизнес во Франции. Сейчас мы помогаем стартапам из СНГ продвигаться на западном рынке, при этом у нас уже есть несколько клиентов и непосредственно французских компаний, которым мы тоже оказываем маркетинговые услуги.

- Подскажите, есть ли, на ваш взгляд, различия в продвижении стартапов в СНГ и Европе?

- Да, и различия весьма ощутимы. В Европе стартапы уделяют много внимания продукту, но гораздо меньше - маркетингу, а в России все наоборот, маркетинг часто на первом месте. Еще в Европе команда часто более вовлечена в работу, люди уходят в свой стартап с головой, уделяя ему все свое время. В России стартапы часто реализуют в свободное от основной работы время. Из-за этих отличий работать в Европе удобнее: легче выстраивать общение с командой стартапа, а значит сделать, к примеру, тот же маркетинг эффективнее.

- Как я знаю, вы активно участвуете в профессиональных событиях. Могли бы рассказать об этом подробнее?

- В этом году я был спикером на крупной онлайн-конференции по маркетингу - "Конференция по платному трафику". Меня часто приглашают на конференции, но не всегда есть время на участие в них. Еще я являюсь членом жюри конкурса Effective Mobile Marketing Awards. Это международный конкурс, созданный популярным канадским журналом Mobile Marketing Magazine, посвященным мобильному маркетингу. Можно принять участие в 28 номинациях, таких как "Самая эффективная кампания по оптимизации магазина приложений", "Самая эффективная кампания с малым бюджетом" или "Самая эффективная платформа аналитики приложений".

Кроме того, я являюсь Advisor в американском акселераторе Be.Cause International, который помогает молодым инновационным стартапам по всему миру.

- Помогает ли опыт жизни в Азербайджане вести бизнес за границей сейчас?

- Я родился и вырос в Азербайджане, и это очень помогает мне сейчас. В Азербайджане мы с детства учились торговаться и договариваться: там для нас 100 долларов всегда звучали как "А может 90?". Когда нам отвечали "Нет", мы всегда говорили что-то типа "Приду завтра еще раз". Это очень помогает мне и в жизни, и в бизнесе.

- Поделитесь своими планами на ближайшие 5 лет?

- Активно развивать свое агентство и свой стартап. Помогать перспективным стартапам из небольших стран выходить на мировые рынки и занимать там свое место. Ну, и конечно, неизменный план на всю жизнь - развиваться самому как в профессиональном, так и в личном плане.

- И наш последний вопрос: какими навыками нужно обладать, чтобы основать успешный стартап?

- Главный навык - это уметь подниматься после падения. Большинство предпринимателей запускают успешный стартап после 3-7 попыток: очень редко первый или второй бизнес выстреливает, получает инвестиции, завоевывает долю рынка. Настойчивость и умение не сдаваться - главное для основателя. Еще нужно уметь презентовать себя и свой проект, без этого не продвинуть идею и не привлечь инвестиции. Остальному можно научиться в процессе.

Беседу вел: Махир Будагов