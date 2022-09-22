https://news.day.az/society/1497439.html Теймур Мусаев о важности испытаний TURKOVAC в Азербайджане
Теймур Мусаев о важности испытаний TURKOVAC в Азербайджане
В Азербайджане успешно продолжается третья фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC. Предварительные данные уже собраны и переданы Турции для исследований.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
"Верим, что испытания, проведенные в Азербайджане в короткие сроки, внесут свой вклад в разработку последующих вакцин", - сказал он.
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