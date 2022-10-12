https://news.day.az/society/1502825.html В Баку пройдет семейное шоу "Волшебство цирка" - ВИДЕО
В Баку пройдет семейное шоу "Волшебство цирка" - ВИДЕО
В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 23 октября будет представлено семейное шоу "Волшебство цирка", передает Day.Az.
Разнообразие жанров подарит зрителям море ярких впечатлений. Вас ждут фокусники, дрессированные собачки, акробаты, иллюзионисты и многое другое.
Билеты в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/events/kids/magic-of-circus.
Телефон для справок: 0513033540.
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