В Азербайджане отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне

8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Как передает Day.Az, указ "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике" был подписан Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую позднее название "Железный кулак". С завершением продолжавшейся 44 дня Отечественной войны был положен конец почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Освобождение от оккупации 8 ноября дорогого сердцу каждого азербайджанца города Шуша, жемчужины Карабаха, сыграло решающую роль в ходе войны, приведя к признанию своего поражения военно-политическим руководством противника и прекращению им боевых действий.

Операция по освобождению города Шуша от оккупации навсегда останется в истории. Шуша, венец и бьющееся сердце Карабаха, является естественным укреплением, и войти в город на танках или с другим тяжелым вооружением было невозможно. Было два варианта взять город. В первом случае силы противника можно было уничтожить авиаударами, артиллерийским огнем. Командование не пошло на это, так как бомбардировка города привела бы к большим разрушениям. Поэтому в качестве альтернативы была выбрана тактика рукопашного боя. Героические солдаты и офицеры азербайджанской армии с легким оружием пересекли густые леса, скалы и горы и уничтожили врага в рукопашном бою.

10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных операций в зоне конфликта. Согласно заявлению, 20 ноября Агдам, 25 ноября - Кяльбаджар, а 1 декабря - Лачин были освобождены от оккупации без единого выстрела и человеческих потерь. В документе также было заявлено об обеспечении строительства новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Таким образом, военная победа Азербайджана вынудила Армению капитулировать.