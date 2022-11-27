Предупреждение в связи с ситуацией на автодорогах Азербайджана
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Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 28 ноября на некоторых участках автомагистралей из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.