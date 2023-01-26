В бакинских школах пройдут мероприятия в связи с Годом Гейдара Алиева

Подписан приказ Управления образования города Баку в целях исполнения "Плана мероприятий по объявлению 2023 года Годом Гейдара Алиева в Азербайджанской Республике".

Как сообщили Day.Az в управлении, согласно приказу, в связи с "Годом Гейдара Алиева" планируется проведение форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов, открытых уроков и семинаров, различных конкурсов, выставок и фестивалей с участием ученых и деятелей культуры, работников образования, известных представителей интеллигенции. В учебных заведениях также планируется организация семинаров на тему "Гейдар Алиев и идеология азербайджанства", "Уроки Гейдара Алиева", а также проведение городской научной конференции с участием выпускников "Малой академии" и слушателей "Уроков Гейдара Алиева". Кроме того, среди учащихся общеобразовательных учреждений будет проведен конкурс на лучшую презентацию, посвященную общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, будут организованы экскурсии школьников в Центр Гейдара Алиева с целью изучения наследия великого лидера.