https://news.day.az/society/1548863.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 64 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 922 человека вылечились, 10 153 человека скончались, число активных больных - 209.
За прошедшие сутки проведен 441 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 550 795 тестов.
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