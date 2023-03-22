В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 64 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 922 человека вылечились, 10 153 человека скончались, число активных больных - 209.

За прошедшие сутки проведен 441 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 550 795 тестов.