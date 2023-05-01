Легенда ЧМ-2022 Ивана Кроль выложила горячие фото из Баку

В выходные в Баку прошел этап "Формулы-1" Гран-при Азербайджана. Одним из звездных гостей гонки стала топ-модель из Хорватии Ивана Кнолль, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Разумеется, Ивана регулярно радовала нас фотографиями. Сначала выложила фото из самолета и аэропорта.

Потом побывала на трассе, которая в Баку проходила прямо по улицам города.

Показала вид из отеля.

Официальная аккредитация.

Первый раз в жизни попробовала кутаб - национальное блюдо с зеленью и сыром.

Сфоткалась на фоне бакинских небоскребов.

Ивана Кнолль стала популярной во время чемпионата мира в Катаре - там экс-"Мисс Хорватия" поддерживала свою сборную, появляясь на каждом матче в новом откровенном наряде.