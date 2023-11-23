https://news.day.az/society/1616832.html В Баку произошел пожар в торговом объекте - ВИДЕО
В Баку произошел пожар в торговом объекте - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом объекте на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с поступившей информацией были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.
В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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