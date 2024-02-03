Банда наркоторговцев "накрыта" в Азербайджане

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в январе в столице и в регионах страны провели более 50 операций против лиц, организующих незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в результате были выявлены и привлечены к уголовной ответственности 5 организованных банд из 55 человек.

Изъято 212 килограммов наркотических средств (героин, опиум, марихуана, метанмфетамин) и 12 791 таблетка, содержащие психотропные вещества метадон, трамадол и лирику, на 8 млн. манатов.

Продолжаются операции по задержанию других членов наркосети.

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