https://news.day.az/society/1636513.html Пограничники перехватили крупную партию марихуаны в Каспийском море
Пограничники перехватили крупную партию марихуаны в Каспийском море
В Каспийском море обнаружено более 14 кг марихуаны.
Как передает Day.Az, 8 февраля в результате взаимодействия подразделений береговой охраны Государственной пограничной службы, технического наблюдательного пункта и пограничного сторожевого корабля на территории Лянкяранского района были обнаружены 3 мешка с 14 кг 110 г. марихуаны.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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