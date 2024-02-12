Пограничники перехватили крупную партию марихуаны в Каспийском море

В Каспийском море обнаружено более 14 кг марихуаны.

Как передает Day.Az, 8 февраля в результате взаимодействия подразделений береговой охраны Государственной пограничной службы, технического наблюдательного пункта и пограничного сторожевого корабля на территории Лянкяранского района были обнаружены 3 мешка с 14 кг 110 г. марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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