Полиция перехватила крупную партию наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района на территории села Дарьявар, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств были задержаны жители Бейлаганского района Рамин Пашаев и Даянат Гулиев.

Об этом Day.Az сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в ходе осмотра багажного отделения грузового автомобиля марки ВАЗ-21074, которым управлял Р.Пашаев, было обнаружено и изъято 42 килограмма марихуаны, восемь килограммов метамфетамина и три килограмма героина.

Установлено, что задержанные намеревались доставить ввезенные в страну контрабандным путем наркотики в Баку. В отношении Р.Пашаева и Д.Гулиева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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