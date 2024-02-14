Суд принял решение в отношении лица, убившего пятерых членов семьи в Баку

В отношении Ахмеда Ахмедова, подозреваемого в убийстве пятерых членов семьи в Баку, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Как сообщает в среду Day.Az, решение было вынесено на заседании под председательством судьи Бахтияра Мамедова в Хатаинском районном суде.

Отметим, что были установлены обоснованные подозрения в том, что 13 февраля Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) в ходе возникшей ссоры убил отца, мать и малолетнего брата, а ранее - сестру Эльмиру Ахмедову (1997 года рождения) и ее малолетнюю дочь, проживающих по другому адресу.

По данному факту в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением прокуратуры Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого.

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