В Габалинском районе задержаны наркоторговцы

Сотрудники Габалинского районного отдела полиции задержали лиц, занимавшихся продажей наркотических средств на территории района.

Об этом сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что в результате проведенных на основе поступившей оперативной информации мероприятий задержан подозреваемый в продаже наркотиков Чинар Солтанов.

При личном досмотре у него была обнаружена и изъята марихуана. В ходе расследования выяснилось, что он приобрел запрещенные вещества у жителя села Тола Габалинского района Мардана Азамедова за 120 манатов.

М.Азамедов также был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого. При личном досмотре, а также осмотре его места жительства была обнаружена и представлена следствию в качестве вещественных доказательств марихуана, которую он хранил с целью продажи.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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