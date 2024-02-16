В Габалинском районе задержаны наркоторговцы - ФОТО
Сотрудники Габалинского районного отдела полиции задержали лиц, занимавшихся продажей наркотических средств на территории района.
Об этом сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Было отмечено, что в результате проведенных на основе поступившей оперативной информации мероприятий задержан подозреваемый в продаже наркотиков Чинар Солтанов.
При личном досмотре у него была обнаружена и изъята марихуана. В ходе расследования выяснилось, что он приобрел запрещенные вещества у жителя села Тола Габалинского района Мардана Азамедова за 120 манатов.
М.Азамедов также был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого. При личном досмотре, а также осмотре его места жительства была обнаружена и представлена следствию в качестве вещественных доказательств марихуана, которую он хранил с целью продажи.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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