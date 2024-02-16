Задержан водитель грузовика, который провез в страну героин - ФОТО
В ходе очередной проведенной сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции (РУП) операции был задержан Алтай Агаалиев (1980 г.р.), занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что у мужчины было обнаружено четыре килограмма героина.
Задержанный заявил, что привез героин в Азербайджан в многотоннажном грузовике для того, чтобы доставить его по разным адресам и получить прибыль.
Расследование по данному факту продолжается.
Помимо этого, во время профилактических мероприятий, проводимых в последние дни сотрудниками Сабунчинского РУП, граждане добровольно передали полиции шесть единиц огнестрельного оружия без соответствующих документов.
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