Задержан водитель грузовика, который провез в страну героин

В ходе очередной проведенной сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции (РУП) операции был задержан Алтай Агаалиев (1980 г.р.), занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что у мужчины было обнаружено четыре килограмма героина.

Задержанный заявил, что привез героин в Азербайджан в многотоннажном грузовике для того, чтобы доставить его по разным адресам и получить прибыль.

Расследование по данному факту продолжается.

Помимо этого, во время профилактических мероприятий, проводимых в последние дни сотрудниками Сабунчинского РУП, граждане добровольно передали полиции шесть единиц огнестрельного оружия без соответствующих документов.

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