https://news.day.az/society/1638176.html Правоохранители изъяли из незаконного оборота оружие
Правоохранители изъяли из незаконного оборота оружие
В Азербайджане сотрудники Министерства внутренних дел накануне изъяли у граждан автомат, два пистолета и 22 ружья.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Кроме того, граждане добровольно сдали в полицейские участки шесть ружей и 13 патронов разного калибра.
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