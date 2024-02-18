Правоохранители изъяли из незаконного оборота оружие

В Азербайджане сотрудники Министерства внутренних дел накануне изъяли у граждан автомат, два пистолета и 22 ружья.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, граждане добровольно сдали в полицейские участки шесть ружей и 13 патронов разного калибра.

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