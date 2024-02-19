Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана

19 февраля в 03:30 на служебном участке погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана было выявлено нарушение тремя неизвестными лицами государственной границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, несмотря на отданный пограничным нарядом приказ остановиться и предупредительный огонь в воздух, нарушители границы не подчинились приказу, и, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом местности, отступили на территорию Ирана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и вывезено с территории 15 кг 600 гр марихуаны, более 1000 единиц таблеток, которые считаются сильнодействующими наркотиками.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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