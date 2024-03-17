https://news.day.az/society/1645280.html В Агсу задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО
В Агсу задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО
В Агсу задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков
Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Задержанными являются Ильгар Маликов, Шамиль Гасымов и Адыгозал Сулейманов. У А.Сулейманова при личном обыске была обнаружена и изъята высушенная марихуана, у еще двух человек - метамфетамин.
По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении всех трех лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
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