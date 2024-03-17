В Агсу задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В Агсу задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Задержанными являются Ильгар Маликов, Шамиль Гасымов и Адыгозал Сулейманов. У А.Сулейманова при личном обыске была обнаружена и изъята высушенная марихуана, у еще двух человек - метамфетамин.

По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении всех трех лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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