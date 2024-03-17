В Лянкяране задержан местный житель, купивший наркотики посредством TikTok

В Лянкяране задержан местный житель, который приобрел наркотики с целью продажи посредством соцсети TikTok.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудниками Лянкяранского РОП задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков Магеррам Рустамли.

При обыске в его автомобиле было обнаружено шесть кг марихуаны. По словам М.Рустамли, он приобрел наркотики с целью продажи у гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети TikTok.

Кроме того, в ходе операций, проведенных сотрудниками Лянкяранского РОП в прошлом месяце, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны 35 человек.

По фактам ведется расследование.

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