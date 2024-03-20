Угнанный в столице автомобиль нашли в Агджабединском районе

Задержаны лица, угнавшие автомобиль в Наримановском районе столицы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что во 2-е отделение полиции Хазарского РУП обратился гражданин, сообщивший об угоне его автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате мер, принятых сотрудниками правоохранительных органов, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны ранее судимые Аййар Алиев, Эльгиз Гаджизаде и Рафик Мамедли.

Стало известно, что они вывезли угнанный автомобиль в Агджабединский район с целью продажи его на запчасти. Транспортное средство было обнаружено на территории района в разобранном виде.

По данному факту ведется расследование.

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