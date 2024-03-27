Правоохранители изъяли крупную партию наркотиков

Правоохранители изъяли у жителя Сабирабада 12 килограммов наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции, был задержан ранее неоднократно судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, житель района Салех Алиев, занимавшийся доставкой наркотических средств.

В ходе досмотра у него было обнаружено более 12 килограммов героина, опия, метамфетамина и марихуаны.

В рамках расследования было установлено, что к "курьерской деятельности" С.Алиева привлек через социальные сети иранский наркоторговец по прозвищу "Баба", его личность устанавливается.

По факту в Сабирабадском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда задержанный заключен под стражу.

Расследование продолжается.

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