В Агсу обнаружен схрон боеприпасов

В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов

Как сообщили в пятницу Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела полиции Агсуинского района были обнаружены винтовка с обрезанным стволом и прикладом, граната, 346 патронов, 2 автоматных магазина и нарезная винтовка марки "ТОЗ-8".

Во время профилактических мероприятий граждане Азербайджана добровольно сдали в полицию 7 ружей без соответствующих документов.

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