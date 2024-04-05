https://news.day.az/society/1649790.html В Агсу обнаружен схрон боеприпасов
В Агсу обнаружен схрон боеприпасов
В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов
Как сообщили в пятницу Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела полиции Агсуинского района были обнаружены винтовка с обрезанным стволом и прикладом, граната, 346 патронов, 2 автоматных магазина и нарезная винтовка марки "ТОЗ-8".
Во время профилактических мероприятий граждане Азербайджана добровольно сдали в полицию 7 ружей без соответствующих документов.
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