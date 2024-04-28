https://news.day.az/society/1655846.html В Зангилане обнаружены оружие и боеприпасы
В Зангилане обнаружены оружие и боеприпасы
В Зангилане обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Таглы сотрудники Зангиланского районного отдела полиции обнаружили и изъяли 4 автомата, 1 пулемет, 3 магазина и 251 разнокалиберный патрон.
По факту проводится расследование.
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