В Зангилане обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Таглы сотрудники Зангиланского районного отдела полиции обнаружили и изъяли 4 автомата, 1 пулемет, 3 магазина и 251 разнокалиберный патрон.

По факту проводится расследование.

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