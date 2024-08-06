В мечети Агдама и Зангилана назначены религиозные деятели

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с религиозными организациями Азербайджана.

Было отмечено, что в мечети Агдама и Зангилана впервые после освобождения этих территорий от оккупации назначены религиозные деятели.

6 августа председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов встретился с Мехманом Насировым и Мушфигом Фарзалиевым, назначенными имамами Джума-мечети города Агдам и Зангиланской мечети

Р.Мамедов отметил, что сохранение национально-духовных ценностей, религиозных традиций, пропаганда идей азербайджанства должны составлять основные направления деятельности религиозных деятелей.

Религиозные деятели подчеркнули, что гордятся своим назначением в мечети на освобожденных от оккупации территориях.

Отметив, что они высоко ценят заботу, оказываемую государством в сфере религии и о религиозных деятелях, они довели до внимания свои предложения относительно деятельности мечетей и религиозных общин.

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