Церемония открытия Дня города Лачин

26 августа на Площади Флага в Лачине проходит торжественная церемония открытия Дня города, организованная Министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе при поддержке ООО Bakı Abadlıq Xidməti.

Как сообщает Day.Az, сначала в исполнении Образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии со вступительной речью выступил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов.

В проходящей в праздничной атмосфере церемонии принимают участие официальные лица, деятели культуры и другие гости, а также лачинцы, вернувшиеся в родной край.

Сегодня чарующая и живописная зеленая природа Лачина раскрасится в яркие цвета. Мероприятия, которые пройдут в течение дня на панорамной террасе города, навсегда останутся в памяти не только лачинцев, но и всего азербайджанского народа. Так, по случаю второй годовщины возрождения города Лачина подготовлена обширная праздничная программа. Будут организованы мастер-классы по народному декоративно-прикладному творчеству, включая искусство шебеке, плетение, керамику, медное дело и др.

Затем в кинотеатре "Лачин" откроется художественная выставка "Мой Лачин" и фотовыставка "Крылья времени - Лачин".

Кроме того, в течение дня на берегу реки Хакари будет организована ярмарка "Джан Лачин" (презентация лачинской кухни), час поэзии "Дыхание гор" и мероприятия для детей (запуск воздушных змеев, маскарад, игры с шарами и мешками, фейс-арт и т.д.).

В прошлом году в календаре знаменательных дней Азербайджана появилась новая дата - 26 августа - День города Лачин. Праздник учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева "Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики" от 31 июля 2023 года.