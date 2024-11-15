Сколько пассажиров перевезли шаттлы за первые три дня COP29 в Баку?

Обнародованы показатели использования шаттлов во время 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

"За первые 3 дня мероприятия было обеспечено надежное транспортное сообщение с 18 организованными транспортными обменными центрами и перевезено в общей сложности 123 тысячи пассажиров.

Транспортными средствами пассажиры были удобно и безопасно доставлены из международного аэропорта Гейдар Алиев экспресс-маршрутом H1 до станций метро "28 Мая" и "Ахмедлы" экспресс-маршрутом H2. Отметим, что эти перевозки осуществляются бесплатно.

Было отмечено, что в целях обеспечения комфортной и безопасной перевозки гостей, участвующих в COP29, Агентство наземного транспорта Азербайджана работает в усиленном режиме. Всего в операциях по пассажироперевозке задействовано более 1600 сотрудников.

В первый день COP29 было перевезено 35 тысяч пассажиров, а во второй - около 45 тысяч. В последующие дни также будут продолжены мероприятия по осуществлению пассажирских перевозок на высоком уровне", - говорится в сообщении Агентства.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.