https://news.day.az/society/1713541.html В Азербайджане предотвратили крупную контрабанду - ФОТО В результате совместных усилий Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) и Товузского таможенного управления была предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии пиротехнических изделий.
В Азербайджане предотвратили крупную контрабанду - ФОТО
В результате совместных усилий Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) и Товузского таможенного управления была предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии пиротехнических изделий.
Как сообщает Day.Az, со ссылкой на информацию от ГТК, в прицепе грузовика, который пересек границу с Грузией через таможенный пост "Красный мост", под видом картофеля, указанного в товаросопроводительных документах, было обнаружено 185 729 коробок пиротехники и 2 485 петард.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре