В Азербайджане предотвратили крупную контрабанду

В результате совместных усилий Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) и Товузского таможенного управления была предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии пиротехнических изделий.

Как сообщает Day.Az, со ссылкой на информацию от ГТК, в прицепе грузовика, который пересек границу с Грузией через таможенный пост "Красный мост", под видом картофеля, указанного в товаросопроводительных документах, было обнаружено 185 729 коробок пиротехники и 2 485 петард.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.