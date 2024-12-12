Мошенник обманул школьницу на десятки тысяч манатов

В Баку был арестован мужчина, который с помощью шантажа завладел крупной суммой денег у несовершеннолетней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, инцидент произошел в Хатаинском районе.

21-летний Эльгиз Мамедов из села Гейтепе Джалилабадского района познакомился с 7-классницей через Instagram. Сначала он признался ей в любви, а затем стал угрожать публикацией их совместных фотографий в социальных сетях.

17 апреля 2024 года Эльгиз встретился с девочкой возле школы и снова заявил о своих чувствах. Спустя три дня он попросил у неё 1 000 манатов на открытие обувного магазина, уверив, что это временная нужда. Школьница, доверившаяся ему, взяла деньги из дома и передала их.

Когда школьница потребовала вернуть долг, Эльгиз стал угрожать распространением компрометирующих материалов. Испуганная девочка тайно взяла из дома 3 000 долларов, 1 500 манатов и около килограмма золота, передав их мужчине. Общий ущерб составил около 82 000 манатов.

Эльгиз использовал похищенные деньги для открытия бизнеса и магазина. Однако, когда мать подростка заметила пропажу, она обратилась в полицию. После расследования Эльгиз Мамедов был задержан.

3 декабря 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным в мошенничестве и вымогательстве, приговорив к шести годам лишения свободы.