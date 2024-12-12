https://news.day.az/society/1714833.html Руководящий состав Министерства молодежи и спорта посетил Аллею почётного захоронения - ФОТО Сегодня в Азербайджане отмечается день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в связи с этим руководители и коллектив Министерства молодежи и спорта посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Руководящий состав Министерства молодежи и спорта посетил Аллею почётного захоронения - ФОТО
Сегодня в Азербайджане отмечается день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в связи с этим руководители и коллектив Министерства молодежи и спорта посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Они возложили к могиле цветы и с глубоким уважением почтили его светлую память.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Цветы были возложены и к её могиле в знак признания её вклада в развитие медицины и науки.
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