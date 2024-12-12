Руководящий состав Министерства молодежи и спорта посетил Аллею почётного захоронения

Сегодня в Азербайджане отмечается день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в связи с этим руководители и коллектив Министерства молодежи и спорта посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Они возложили к могиле цветы и с глубоким уважением почтили его светлую память.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Цветы были возложены и к её могиле в знак признания её вклада в развитие медицины и науки.