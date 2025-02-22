https://news.day.az/society/1732191.html Ограбление в Баку - украдены сотни манатов Сегодня в одной из аптек, расположенных в Бинагадинском районе Баку, было совершено ограбление - похищено 500 манатов. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел. В результате оперативных мероприятий полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний С.
Ограбление в Баку - украдены сотни манатов
Сегодня в одной из аптек, расположенных в Бинагадинском районе Баку, было совершено ограбление - похищено 500 манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел.
В результате оперативных мероприятий полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний С. Бакиров, ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками.
По факту проводится расследование.
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