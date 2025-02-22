Ограбление в Баку

Сегодня в одной из аптек, расположенных в Бинагадинском районе Баку, было совершено ограбление - похищено 500 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний С. Бакиров, ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

По факту проводится расследование.