https://news.day.az/society/1732361.html В Азербайджане ожидается самый сильный мороз - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ночь с 24 на 25 февраля в Азербайджане ожидается самый сильный мороз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, похолодание станет ещё более ощутимым с вечера 24 февраля и продолжится до утра 25 февраля. Прогнозируемые минимальные температуры:
В Азербайджане ожидается самый сильный мороз - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ночь с 24 на 25 февраля в Азербайджане ожидается самый сильный мороз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, похолодание станет ещё более ощутимым с вечера 24 февраля и продолжится до утра 25 февраля.
Прогнозируемые минимальные температуры:
- В Баку и на Абшеронском полуострове: от -5 до -8 градусов мороза
- В равнинных районах: от -4 до -9 градусов мороза
- В горных районах: от -13 до -18 градусов мороза
- В высокогорных районах: от -20 до -25 градусов мороза
Водителей и пешеходов предупреждают о возможном обледенении дорог.
С подробным прогнозом погоды на завтра и на всю неделю можете ознакомиться по ссылке.
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