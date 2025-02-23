В ночь с 24 на 25 февраля в Азербайджане ожидается самый сильный мороз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, похолодание станет ещё более ощутимым с вечера 24 февраля и продолжится до утра 25 февраля.

Прогнозируемые минимальные температуры:

В Баку и на Абшеронском полуострове: от -5 до -8 градусов мороза

В равнинных районах: от -4 до -9 градусов мороза

В горных районах: от -13 до -18 градусов мороза

В высокогорных районах: от -20 до -25 градусов мороза

Водителей и пешеходов предупреждают о возможном обледенении дорог.

С подробным прогнозом погоды на завтра и на всю неделю можете ознакомиться по ссылке.