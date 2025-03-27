https://news.day.az/society/1740066.html У актера Аздрамы выявили проблемы со здоровьем У заслуженного артиста Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рашада Бахтиярова возникли проблемы со здоровьем. Как передает Day.Az, его коллеги сообщили об этом через свои страницы в социальных сетях.
У актера Аздрамы выявили проблемы со здоровьем
У заслуженного артиста Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рашада Бахтиярова возникли проблемы со здоровьем.
Как передает Day.Az, его коллеги сообщили об этом через свои страницы в социальных сетях.
Согласно предоставленной информации, у артиста диагностирована серьезная патология в бронхах и легких. После того как он некоторое время находился в больнице, сейчас Бахтияров продолжает лечение дома.
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