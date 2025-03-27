У актера Аздрамы выявили проблемы со здоровьем

У заслуженного артиста Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рашада Бахтиярова возникли проблемы со здоровьем.

Как передает Day.Az, его коллеги сообщили об этом через свои страницы в социальных сетях.

Согласно предоставленной информации, у артиста диагностирована серьезная патология в бронхах и легких. После того как он некоторое время находился в больнице, сейчас Бахтияров продолжает лечение дома.