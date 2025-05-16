Прогноз погоды на завтра

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов распространила информацию о погодных условиях, ожидающихся 17 мая.

Как передает Day.Az, в службе сообщили, что в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 16 на 17 мая местами возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление снизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75 процентов.

В большинстве районов Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных местностях возможны кратковременные дожди, грозы, град. Местами и временами будет туман. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 22-27°, в горах: ночью - 0-5°, днем - 10-15° тепла.