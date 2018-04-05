Ужасное ДТП в Сальяне: автомобиль сбил двух женщин

В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого были сбиты два пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел сегодня в утренних часах на территории села Арбатан района.

Житель села Арбатан, Фараджов Фарзалы Аслан оглы, 1981-го года рождения, управляя автомобилем марки "Нива", сбил жительниц района Аскерову Кямале Аслан кызы, 1950-го года рождения и Ахадову Шаргию Назим кызы, 1969-го года, которые хотели перейти дорогу. Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

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