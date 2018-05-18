Известный футболист Артем Ребров встретился с фан-клубом «Спартака» в Баку - ФОТО

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, как встретился с фан-клубом красно-белых в столице Азербайджана.

"В любой части России есть люди, для которых "Спартак" не просто название, а важная часть их жизни. Они организовывают встречи, фан-клубы, смотрят вместе игры и принимают активное участие в поддержке команды в своем регионе. Для меня было неожиданно и приятно, когда в Баку нас с Катей (супругой. - Прим. "Чемпионата") пригласили на встречу ребята Adelphia Baku. Мы знали, что ребята принимают активное участие в медийном пространстве, снимая различные ролики и поддерживая клуб на протяжении всего футбольного сезона. Встреча и общение получились очень теплыми. Спасибо за то, что вы с нами и всем сердцем и душой любите "Спартак". Развивайтесь, рассказывайте молодым поколениям об истории "Спартака", и будем надеяться, что не только в Баку, но и других городах всего мира существуют подобные фан-клубы", - написал Ребров в своём "инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

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