Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с отцом

Непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Отец", - подписал отечественный спортсмен публикацию в Instagram.

Напомним, что в настоящий момент Заслуженный тренер России проходит лечение в одной из клиник Москвы после того, как 25 апреля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.