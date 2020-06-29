https://news.day.az/sport/1248727.html Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с отцом - ФОТО
Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с отцом - ФОТО
Непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Отец", - подписал отечественный спортсмен публикацию в Instagram.
Напомним, что в настоящий момент Заслуженный тренер России проходит лечение в одной из клиник Москвы после того, как 25 апреля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
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